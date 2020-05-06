Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,221'lik düşüşle 1,081 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31 değer kaybederek 17.159,31 puana geriledi.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,15 düşüşle 10,606,20 seviyesinden kapattı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 azalarak 4.433,38 puana geriledi.

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