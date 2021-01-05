Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 azalarak 400,94 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 13.651,22 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 5.564,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 22.200,6 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,61 artarak 6.612,25 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi de TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 1,23 seviyelerinde bulunuyor.