Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 419,86 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 13.448,25 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.631,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 9.525,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 6.039,77 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 23.874,86 puan oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.