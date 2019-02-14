Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Günü Düşüşle Kapattı

9 dakika önce

Avrupa borsaları, ABD'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Günü Düşüşle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalarak günü 363,80 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 5.062,52 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,78 düşerek 19.834,96 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 azalarak 11.089,79 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.197,01 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18'de yüzde 0,15 artışla 1,1283 seviyelerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İngiltere, Güncel
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