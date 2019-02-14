Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
1 saat önce
Avrupa borsaları, ABD'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.
Avrupa
borsaları, ABD
'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere
hariç günü düşüşle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:00
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