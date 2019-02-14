Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD'de aralık ayında perakende satışların yüzde 0,2 artış beklentilerine karşın yüzde 1,2 gerilemesinin etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:00 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Airbus, Geniş Gövdeli A380 Uçaklarının Üretimini Sonlandırıyor Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı

Rus Tenisçi Maria Sharapova, Indian Wells'ten Çekildi Galatasaray, Benfica'yı Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 22:21:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]