Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı

49 dakika önce

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 yükselerek 389,41 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 artarak 5.620,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,67 değer kazanarak, 21.947,70 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,14 yükselişle 12.389,62 seviyesine ulaştı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09'luk düşüşle 7.314,05 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1067 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:36 Kaynak: AA
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