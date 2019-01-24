Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının etkisiyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının etkisiyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:23 

Merkez, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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