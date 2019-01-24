Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
1 saat önce
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının etkisiyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa
borsaları, Avrupa Merkez
Bankasının faiz kararlarının etkisiyle günü İngiltere
'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:23
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