Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı

2 saat önce

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları günü, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle İngiltere'deki FTSE -100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artarak 357,85 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 artışla 4.925,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,26 değer kazanarak 19.810,52 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 1,36'lık artışla 11,281,79 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,14'lik azalışla 6.809,22 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,86'lık düşüşle 1,1403 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:21 Kaynak: AA

Avrupa, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Lig Kupasında Chelsea, Tottenham'ı Geçerek Finale Yükseldi Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:39:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]