Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

19 dakika önce

Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:08 

Ekonomi
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