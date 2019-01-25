Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
19 dakika önce
Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.
Avrupa
borsaları günü, İngiltere
'deki FTSE 100 endeksi hariç, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:08
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