Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırmasının etkisiyle günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırmasının etkisiyle günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 385,92 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artarak, 21.955,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 12.126,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 yükselerek, 5.5593,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız Brexit ve erken seçime "hayır" demesinin ardından günü yüzde 0,55 kayıpla 7.271,17 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,1038 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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