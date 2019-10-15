Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere ile AB arasında, Brexit konusunda anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğuna dair açıklamaların ardından, günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 artışla 394,02 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 artarak, 22.365,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak, 12.629,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 yükselerek, 5.705,05 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,03 kayıpla 7.211,64 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,01 azalışla 1,1027 seviyelerinde bulunurken, Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,94 değer kazanarak, 1,2724 dolardan işlem görüyor.