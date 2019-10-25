Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

37 dakika önce

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 398,01 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 artarak 12.894,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 22.608,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 5.722,15 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 7.324,47 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,27'lik düşüşle 1,1074 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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