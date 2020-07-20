Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 375,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 artarak 13.046,92 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 20.621,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 5.093,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,46 azalarak 6.261,52 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
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20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
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18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
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