Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 403,39 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artarak 13.665,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 yükselerek 21.916,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 5.510,52 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,63 azalarak 6.526,15 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.33 itibarıyla yüzde 0,12'lik artışla 1,21 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar şirketlerin bilançolarına odaklanarak alım yaptı.