Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları dün yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 kazançla 402,22 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artışla 13.049,60 puanda seyrediyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 primle 9.196,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.789,52 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 kazançla 22.919,38 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,44 düşüşle 7.253,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1082 ve sterlin/dolar paritesi 1,2980 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarında dün yüzde 2'leri aşan düşüşlerin ardından bugün açılışta tepki alımlarının etkili olduğunu bildirdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde henüz bir netleşme olmadığını ve İngiltere'de siyasi belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, yatırımcıların odağında Londra'da toplanan NATO Liderler Toplantısı'nın olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın Brezilya ve Arjantin'in paralarını devalüe ettiklerini ileri sürerek, alüminyum ve çelik ürünlerinde tarife uygulayacağını bildirdiğini anımsatan analistler, Fransa'ya da gümrük vergisi getirilebileceğine ilişkin açıklamaların da tedirginliğe neden olduğunu aktardı.

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesinin firmalar için haksızlık oluşturduğunu ve Fransa'ya misilleme yapmayı düşündüklerini açıkladı. Temsilcilik, bu kapsamda Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Analistler bugün bugün Avro Bölgesi, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.