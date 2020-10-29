Avrupa borsaları İspanya hariç güne yükselişle başladı - Son Dakika

Avrupa borsaları İspanya hariç güne yükselişle başladı

29.10.2020 11:51
Avrupa borsaları İspanya hariç güne yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 343 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 11.647 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.595 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 4.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 18.005 puanda seyrederken, negatif ayrışan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.443 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ardından uygulamaya alınan tedbirlerin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında ilave parasal genişlemeye gidebileceği beklentisiyle alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, ECB faiz kararının yanı sarı Almanya'da işsizlik ve enflasyon, ABD'de ise büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İspanya hariç güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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