Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Kapandı

Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Kapandı

2 dakika önce

Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalarak 342,88 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 6.810,88 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 düşerek 10.747,81 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 4.719,17 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,65 kazançla 18.953,27 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,64'lük artışla 1,1465 seviyelerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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