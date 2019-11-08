Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 405,42 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 gerileyerek 7.359,38 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 düşerek 13.228,56 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.889,70 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,13 kazançla 23.534,49 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1018 seviyelerinde bulunuyor.