Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 405,42 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 gerileyerek 7.359,38 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 düşerek 13.228,56 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.889,70 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,13 kazançla 23.534,49 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1018 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Avrupa, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, hakkındaki "lobi" iddialarına cevap verdi: Gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır
UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]