Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe İtalya hariç satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 357 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.080 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.156 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.887 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.171 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,1250, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 10 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500 bini aştığını hatırlatarak, salgında ikinci dalga endişeleriyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Almanya'da haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.