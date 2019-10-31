Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasında sürdürülebilir bir ticaret anlaşmasının yapılması konusundaki beklentilerin olumsuza dönmesi nedeniyle İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 397,58 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 5.749,75 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,14 düşüşle 12.892,15 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,03'lük düşüşle 7.255,40 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 değer kazanarak 22.738,47 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1149 seviyelerinde işlem gördü.