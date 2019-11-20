Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tariflerini daha da artırabileceğini açıklamasının ardından İtalya hariç günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak 403,82 puandan günü tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalışla 5.894,03 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,48 düşüşle 13,158,14 seviyesinde kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,84'lük kayıpla 7.262,49 seviyesinde bitirdi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kazanarak 23.351,78 puana yükseldi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,15'lik yükselişle 1,1062 seviyelerinde işlem gördü.