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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
17 dakika önce
Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:07
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