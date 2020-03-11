Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

17 dakika önce

Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:07 
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