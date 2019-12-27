Avrupa borsaları İtalya hariç güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İtalya hariç güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları İtalya hariç güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç güne yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artarak 419,50 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 13.345,15 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 7.656,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 9.681,00 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 primle 6.043,16 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 düşüşle 23.807,07 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1135 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,3049 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, dünya borsalarında görülen rallinin risk iştahını artırdığını belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcıların etkisiyle düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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