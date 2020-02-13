Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Avrupa borsaları İtalya dışında günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları İtalya dışında günü düşüşle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 431,08 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 6.903,14 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,09'luk düşüşle 7.452,03 seviyesinden tamamladı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 13,745,43 seviyesinden kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 24.892,15 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.25 itibarıyla yüzde 0,27'lik düşüşle 1,084 seviyelerinden işlem görüyor.

Fransa, Avrupa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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