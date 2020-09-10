Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,59 artarak 1,187 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 artarak 19.820,22 puana yükseldi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16'lik düşüşle 6.003,32 seviyesinden tamamladı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 düşüşle 13,208,89 seviyesinden kapattı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalarak 5.023,93 puana geriledi.

Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.

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