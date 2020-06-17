Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.12 itibarıyla yüzde 0,004'lük düşüşle 1,122 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 19.585,89 puana geriledi.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 12.382,14 seviyesinden, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17'lik artışla 6.253,25 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 4.995,97 puana yükseldi.

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