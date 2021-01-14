Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 yükselişle 410,60 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 14.003 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 yükselerek 6.765 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artışla 5.676 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8,387 puanda bulunuyor.

İtalya'da ise yaşanan siyasi kriz nedeniyle pay piyasaları negatif ayrıştı ve MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 22.694 puana geriledi.

İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve bir bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,03 azalışla 1,2153 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, teşvik paketlerine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, borsalar için yakıt işlevi görmeye devam ettiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileriyle zor günler geçiren İtalya'da, hükümette yaşanan krizin ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildiren analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın teşvik paketine ilişkin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.