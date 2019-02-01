Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları İtalya Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Yükselişle Kapandı

46 dakika önce

Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Yükselişle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 359,71 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 artarak 7.020,22 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 11.180,66 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 5.019,26 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 değer kaybederek 19.576,77 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 1,1469 seviyelerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:42 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa, İtalya, Ekonomi
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