Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

35 dakika önce

Avrupa borsaları günü, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ ve euroskeptiklerin yükselmesine rağmen AB yanlısı partilerin makul seviyede oy almasının etkisiyle İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ ve euroskeptiklerin yükselmesine rağmen AB yanlısı partilerin makul seviyede oy almasının etkisiyle İtalya dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 376,71 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.277,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 12.071,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek, 5.336,19 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybederek, 20.363,13 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,1119 seviyelerinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:04 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 3 Türk Kökenli Aday Milletvekili Seçildi Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir? May milletvekillerinden Brexit anlaşmasına destek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:39:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]