Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 küçüldü. Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın ekonomisi ise ilk çeyrekte yüzde 2,2 daraldı.

Almanya 'da da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 artarak 10.465,17 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.277,63 puana çıktı. İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,01 artışla 5.799,77 seviyesinden tamamladı.

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