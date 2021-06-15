Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 458,81 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36 değer kazanarak 7.172,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 15.729,52 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselerek 6.639,52 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybederek 25.736,75 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,02 artarak 1,212 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde ihracat, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 43,2 yükselişle 193,8 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ise nisanda yaklaşık 11 milyar avro olarak belirlendi.