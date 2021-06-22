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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

22.06.2021 19:43
Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 456,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,39 değer kazanarak 7.090,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 15.636,33 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 6.611,5 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybederek 25.315,57 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,193 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin açıklamalara odaklandı. Bu kapsamda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinde yapacağı sunumunun piyasalara yön vermesi bekleniyor.

England, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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