Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 artışla 468,8 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.087,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 15.808,04 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 6.626,11 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 25.918,27 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,17 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, küresel para politikaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantı ve Çin'in yeni kişisel verileri koruma kanunu gibi konulara odaklandı.
Kaynak: AA
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