Avrupa borsaları karışık açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık başladı.

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 12.610 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşerek 6.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.331 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.916 puan oldu.


Avro/dolar paritesi yüzde yatay seyirle 1,1334 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2634 seviyelerinden işlem görüyor.


Analistler, özellikle, Asya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini hafifletmek için teşvik paketleri üzerinde çalışmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise haftalık ve süregelen işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık açıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları karışık açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]