Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 368 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 12.620 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.240 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.482 puan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 5.045 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.917 puan oldu.


Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1233 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,2459 seviyelerinden işlem görüyor.


Analistler, küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, ABD'de ise resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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