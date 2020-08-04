Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 363,5 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 12.661,93 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 yükselişle 7.042 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 kazançla 4.904,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 primle 19.545,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 6.027,76 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi de saat 10.44 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1.1801'den işlem görüyor.