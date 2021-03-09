Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

09.03.2021 11:53
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 artışla 417,32 puan oldu ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 14.333 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.727 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 5.901 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 8.461 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 primle 23.727 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1,1890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Avro Bölgesi, 4. Çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verileri ile ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek "Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu" başlıklı oturumun takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta yüzde 1,4 artarak 108,8 milyar avro ile beklentileri aştı. Ocakta ithalat ise yüzde 4,7 azalarak 86,5 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 22,2 milyar avro oldu.

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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