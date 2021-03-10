Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalışla 419,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 14.453 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalışla 6.695 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.933 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8.485 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artarak 23.852 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,20 azalışla 1,1879 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatları nedeniyle oluşan enflasyon endişelerinin, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemi etkilediğini, bu nedenle enflasyon verilerinin öneminin arttığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihalesinin piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.