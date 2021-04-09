Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 436,31 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 15.170 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalışla 6.927 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 8.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 6.169 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 primle 24.622 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1890 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 6,4 geriledi. Söz konusu verinin aylık bazda yüzde 1,5 artış kaydetmesi bekleniyordu.

Analistler, Avrupa tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin aksine düşüş kaydetmesinin ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin pay piyasalarındaki iyimserliği baskıladığını söyledi.