Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 436,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.236 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.892 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 8.517 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 6.201 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 24.570 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 değer kazanan Avro/dolar paritesi, artış eğilimini bugün de sürdürerek 1,1975 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa piyasalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.