Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 artarak 440,32 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,04 değer kazanarak 15.302 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.966 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 8.673 puanda, Fransa'da CAC 40 yatay seyirle 6.270 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 24.453 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 1,2068 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin pay piyasalarını sektör bazında güçlü bir şekilde etkilemeye devam ettiğini belirterek, ABD ve Almanya'nın 10 yıllık faizleri ile dolar endeksinin sınırlı bir şekilde yükseldiğini kaydetti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.