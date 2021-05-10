Avrupa borsaları, karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 azalışla 444,85 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,05 değer kaybederek 15.389 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.314 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 9.088 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,18 azalışla 6.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 artarak 24.752 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,17 değer kazancıyla 1,2142 seviyesinden işlem görüyor. Beklentilerin üzerinde gelen şirket karları ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Avrupa borsaları, devam eden enflasyonist baskıların neden olduğu endişelerle haftaya karışık seyirle başladı. Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının da takip edileceğini ifade etti.

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın

Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti