Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artarak 473,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,41 yükselerek 15.948 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 azalarak 8.857 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.687 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.144 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,25 artışla 1,1826 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları, bazı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Dün Avrupa Birliği (AB), uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de olduğu 6 ülkeyi çıkardı.

Öte yandan AB'de İda Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı farklılaşmaları artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 72,4 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 72,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.