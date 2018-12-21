Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

9 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.


Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak günü 336,67 puandan kapattı.


Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 10.633,82 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 6.721,17 puana yükseldi.


İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 azalarak 18.397,19 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,04 yükselerek günü 4.694,38 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 1,1392 seviyelerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:29 Kaynak: AA

Almanya, Avrupa, Ekonomi
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