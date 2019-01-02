Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

29 dakika önce

Avrupa borsaları, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:30 

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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