Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
29 dakika önce
Avrupa borsaları, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.
Avrupa
borsaları, Çin
ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:30
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