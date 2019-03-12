Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

3 dakika önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 düşüşle 373,25 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 11.524,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 20.631,19 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.151,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 5.270,25 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.04 itibarıyla yüzde 0,37'lik artışla 1,1291 seviyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu LGP'ye 5 Kuruşluk Zam Geldi! Fiyat Artışı Pompaya Yansımayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]