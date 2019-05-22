Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

9 saat önce

Avrupa borsaları Çinli Huawei şirketine ilişkin gerilimlerin küresel boyutta bir teknoloji savaşına dönüşebileceği endişesi ile günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları Çinli Huawei şirketine ilişkin gerilimlerin küresel boyutta bir teknoloji savaşına dönüşebileceği endişesi ile günü karışık seyirle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:27 
Huawei, Avrupa, Ekonomi
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