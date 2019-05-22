Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
9 saat önce
Avrupa borsaları Çinli Huawei şirketine ilişkin gerilimlerin küresel boyutta bir teknoloji savaşına dönüşebileceği endişesi ile günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:27
borsaları Çinli Huawei
şirketine ilişkin gerilimlerin küresel boyutta bir teknoloji savaşına dönüşebileceği endişesi ile günü karışık seyirle tamamladı.
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