Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

57 dakika önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yerinde seyrederek 382,21 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 12.271,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 21.110,87 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.402,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 5.493,61 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 1,1366 seviyesinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]