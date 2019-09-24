Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 389,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.291,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 12.307,15 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 5.628,33 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 21.901,01 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,0999 seviyesinde bulunuyor.