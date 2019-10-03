Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

16 dakika önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 düşerek 377,46 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.077,64 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 artarak 5.438,77 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 21.311,51 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 11.925,25 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,0986 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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